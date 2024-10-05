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لبنان

ماذا يجري قرب كنيسة مار مخايل في بيروت؟

Lebanon 24
05-10-2024 | 10:47
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يفيد بأنّ العدو الإسرائيلي نفذ غارة في محيط كنيسة مار مخايل.
 
وبعد التدقيق، تبين أنه لا استهداف أو قصف طال المنطقة، في حين تقول المصادر إن أعمدة الدخان التي ظهرت ناجمة عن حريق نفايات لا أكثر.
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لبنان

كنيسة مار مخايل

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