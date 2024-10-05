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لبنان

سلام شكر مدير البنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط مساعدة لبنان

Lebanon 24
05-10-2024 | 12:06
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شكر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير التنفيذي الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط عبدالعزيز إبراهيم الملا، سرعة تجاوب البنك الدولي مع الاتصالات والمبادرات كافة مع المؤسسات الدولية والجمعيات وسفارات الدول العربية والاوروبية والاقليمية لشرح الوضع العام في البلد، نتيجة لتوسع العدوان الاسرائيلي وحاجات اللبنانيين الضرورية الملحة، في ما يتعلق بالمساعدات الاغاثية.
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وخلال اتصال هاتفي، شدد الوزير سلام على "أهمية إبقاء خطوط التواصل مفتوحة للتباحث مع البنك الدولي الحريص على دعم لبنان في سبيل ايجاد حلول سريعة وعملية للتطورات والمستجدات الامنية وتداعياتها الخطيرة على المجتمع والوضع الانساني والاقتصاد اللبناني ككل"، مؤكدا "اهمية الاجتماعات السنوية القادمة للبنك الدولي وصندوق النقد للبحث في سبل حماية لبنان من تداعيات الحرب على الاقتصاد اللبناني والأمن الغذائي".
بدوره، أكّد مدير البنك الدولي للوزير سلام "إستجابة البنك للوضع الانساني الخطير وتفعيل خطة الاستجابة الطارئة للسكان وتخصيص مبلغ 250 مليون دولار من المساعدات المقررة للبنان".
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