نائب "حزب الله": المقاومة في لبنان بألف خير

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، أن "المقاومة في لبنان بألف خير"، وأضاف: "نحن منذ 18 سنة نعد لهذه المعركة، حاولوا أن يوهنوا بقدرات المقاومة في الإعلام، ولكن في أول مواجهة أبيدوا بين قتيل وجريح وفار. قوتنا هذه هي من قوة الله، ومن قوة ناسنا، ومن قوة الحق الذي نملكه".

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وفي خطاب له أمام حشد من أهالي شهداء البقاع، قال حمادة: "إذا كان أحدنا يقاتل بروحه، الآن هو يقاتل بروحه وبأرواح الشهداء، ومن الشهداء السيد حسن نصرالله. سيقتلون إذا حاولوا الدخول إلى أرضنا، وسيقتلون إذا دخلوا، وسيقتلون أيضاً في أرضنا المحتلة".



واعتبر أن "قضية فلسطين هي قضيتنا الكبرى، وقضيتنا الأم، فالقضية التي تأخذ دم السيد حسن نصرالله هي الأسمى وهي أقدس قضية في الوجود".



وختم حمادة: "هذا لبنان ينتصر، وهذا نتنياهو الذي يريد تغيير خريطة الشرق الأوسط، عند أول متر تكسَّر هو وجنوده من وحدة النخبة".