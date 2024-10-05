أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف تحرك لجنود العدو في موقع بياض بليدا الإسرائيلي.

وذكر الحزب أن الاستهداف تم بقذائف المدفعية، وقد تمت إصابة الموقع بشكل مباشر.