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لبنان

7 عناصر تعطي الأفضلية لـ"حزب الله"عند الحدود

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-10-2024 | 01:15
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علّق مصدر عسكري ميداني بارز خاض عدداً من الحروب في لبنان على المعارك الدائرة في الجنوب وبالتحديد المعارك البرية بين حزب الله واسرائيل على طول الحدود، فقال: "إنها معارك غير سهلة أبداً على أهم الجيوش في العالم لعدة عوامل أساسية ومهمة في الحروب".
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وأضاف: "قوات الرضوان وبدر وغيرها من الفصائل التي تقاتل في الجنوب تحت لواء حزب الله، سوف تصمد لفترة ليست بقليلة أبداً للأسباب الآتية:
1- عدم جدية الجانب الإسرائيلي بالكامل بالإجتياح العسكري وانتظاره التسوية . 
2- الدفاعات الأرضية من صواريخ مضادة للدروع والمشاة ومنها الروسية الصنع والفعالة التي يمتلكها حزب الله. 
3- شبكة الأنفاق الواسعة التي أنشأها حزب الله على مدى عشرين عام على طول الحدود مع الجانب الإسرائيلي، وهذه الأنفاق تتصل بغرف عمليات غالباً ما تكون داخل مباني وبيوت، وهي غير منظورة ومرئية.
4- شبكة الألغام الواسعة النطاق إن كان في الأحراج وفي الخطوط الأمامية ومنها داخل البلدات وهي أساس في عملية تأخير دخول العدو وتكبيده الخسائر من خلال تفجير العبوات الناسفة في وحداته الراجلة وحتى المؤللة منها.
5- طبيعة الأرض والتضاريس، حيث أن إبن الأرض هو من يمتلك دائماً الأفضلية والأغلبية.
6- المجموعات القتالية التابعة لحزب الله التي إكتسبت خبرة كبيرة في معارك سوريا على مدى حوالي عشر سنوات، كما أن هناك مجموعات فلسطينية شبه إنتحارية تقوم اليوم بالقتال الى جانب حزب الله وليس لديها أي مشكلة بالإلتحام حتى الموت. 
7- المعنويات المرتفعة لمقاتلي الحزب وذلك إنتقاماً لكل الضربات التي تلقاها الحزب وخصوصاً الثأر من العدو على إغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله . 
المصدر ختم أن مقابل كل عناصر القوة هذه يبقى طول المعركة هو دائما للجيوش المنظمة التي تستطيع في نهاية المطاف قطع الإمداد نهائياً عن المقاتلين، وهذا ما يجعل الصمود صعباً عندما تسقط الخطوط الأمامية، أي الدفاعات الأساسية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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