Advertisement

لبنان

شخصية لا يتحدث عنها "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-10-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1257830-638637999425995417.jpg
Doc-P-1257830-638637999425995417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاءت أوساط "حزب الله" عدم التعليق نهائياً على الأنباء المتعلقة بمصير قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني بعدما قيل إنه متواجد في بيروت وتحديداً في الضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement
وخلال الساعات الماضية، تحدثت تقارير إسرائيلية عن قاآني وقيل إنه أصيب جراء الاستهداف الذي طال اجتماع رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" السيّد هاشم صفي الدين في الضاحية الجنوبية لبيروت، الخميس.
وإثر ذلك، خرجت مصادر إعلامية إيرانية لتنفي تواجد قاآني في بيروت، مؤكدة أنه يمكث في طهران.
أمام ذلك، تكتفي أوساط "حزب الله" بالقول إنه "ليس لديها أي شيء حتى الآن" لا على صعيد مصير قاآني ولا حتى عن مصير صفي الدين.
في غضون ذلك، فإن أي سؤال يُوجّه إلى مسؤولي الحزب عن قاآني يُقابل بـ"عدم الإجابة" في خطوة تُثير التساؤلات عن خلفيات ذلك.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2024-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:50 | 2024-10-06
02:30 | 2024-10-06
05:29 | 2024-10-06
05:26 | 2024-10-06
05:23 | 2024-10-06
05:11 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24