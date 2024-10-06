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لبنان

أرقام مُرعبة.. إسرائيل تقتل أطفال لبنان

Lebanon 24
06-10-2024 | 05:11
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن أكثر من 100 طفل استشهدوا في لبنان خلال 11 يوماً، فيما أصيب 690 آخرون خلال الأسابيع الستة الأخيرة، من جرّاء العدوان الإسرائيلي المتوصل على لبنان.

وقالت المنظمة عبر منصة إكس، أنها تقدم مع شركائها الإمدادات الطبية الطارئة والخدمات الأساسية في لبنان.
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