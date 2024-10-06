المستشفيات تعود إلى العمل.. وخبر مهم لمرضى السرطان وغسيل الكلى

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أكد مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف حلو أن مستشفى المرتضى والسانت تيريز عادتا إلى الخدمة، موضحا أن 3 مستشفيات حكومية فقط خارج الخدمة ومستشفى خاص واحد.وأشار حلو، في حديث للـLBCI، إلى أنه لغاية هذه اللحظة القطاع الصحي مسيطر على الوضع الصحي وإن بصعوبة، مؤكدا أن "المستشفيات الموجودة في دائرة الخطر ما زالت تعمل".وطمأن أنه "في بداية الحرب كان لدينا مستلزمات طبية تكفينا لثلاثة أشهر أما المستلزمات المتوفرة اليوم والتي وصلتنا فتكفينا لاربعة اشهر".وأوضح أن المساعدات تفرّق على المستشفيات، وعيادات جوالة تمر على مراكز الايواء للنازحين.وقال مدير العناية الطبية في وزارة الصحة "لمرضى السرطان الاتصال على الرقم 1214 ومرضى غسل الكلى 1787"، مشيرا إلى أنه "قد يكون هناك ضغط على الخطوط لكننا نسهل الامور".وأكد أنه "بين 90 و95 في المئة من مرضى غسل الكلى سيطرنا وضعهم ووزعناهم على المستشفيات".