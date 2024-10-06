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لبنان

انخفاض طفيف بالحرارة.. إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
06-10-2024 | 06:18
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال دون تعديل في الداخل وعلى الساحل، مع استمرار تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل. وجاء في النشرة الآتي:
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- الحال العامة: طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال وفي الداخل، يتحول هذا اليوم إلى متقلب تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد:قليل الغيوم يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال دون تعديل في الداخل وعلى الساحل، مع استمرار تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل.
الثلاثاء:غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الساحل وعلى الجبال مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء الرؤية مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة على الجبال وشمال البلاد.
الأربعاء:غائم جزئيا بالاجمال، دون تعديل بدرجات الحرارة كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 21 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.
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