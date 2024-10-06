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لبنان

حديث مطوّل بين وزير الإعلام ووزيرة الخارجية الكندية.. هذا ما دار خلاله

Lebanon 24
06-10-2024 | 06:35
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التقى وزير الإعلام زياد المكاري وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، على هامش القمة الفرنكوفونية الـ19 في باريس والتي يترأس فيها وفد لبنان.

وكان حديث مطول عن التطورات، وتشديد من الجانبين على وقف إطلاق النار وإدانة إسرائيل.
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