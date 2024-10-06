حديث مطوّل بين وزير الإعلام ووزيرة الخارجية الكندية.. هذا ما دار خلاله

التقى وزير الإعلام زياد المكاري وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، على هامش القمة الفرنكوفونية الـ19 في باريس والتي يترأس فيها وفد لبنان.



وكان حديث مطول عن التطورات، وتشديد من الجانبين على وقف إطلاق النار وإدانة إسرائيل.

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