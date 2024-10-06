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لبنان

إسرائيل تعلن إستهداف "قائد سرية" في "حزب الله"

Lebanon 24
06-10-2024 | 06:39
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف قائد سرية في "حزب الله" بمنطقة كفركلا.
 
وذكر جيش العدو أن الشخص المستهدف كان مسؤولاً عن إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.
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