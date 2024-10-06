إسرائيل تعلن إستهداف "قائد سرية" في "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف قائد سرية في "حزب الله" بمنطقة كفركلا.

وذكر جيش العدو أن الشخص المستهدف كان مسؤولاً عن إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.