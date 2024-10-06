"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!

قالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن حزب الله في لبنان سيحاول تدمير قدرات سلاح الجو الإسرائيلي، في خضم الغارات المتلاحقة والتوغل البري لجنوبي لبنان.



وأوضحت الصحيفة أن القصف الإسرائيلي على لبنان سيجبر "حزب الله" على تفعيل دفاعاته الجوية، إذ يمتلك الأخير منظومات مضادة للطائرات، بعضها فتاك للغاية، والأخطر من ذلك منظومة الدفاع الجوي "بانتسير".

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الدخول للكمائن



ويعيش حزب الله حاليًّا وضعًا صعباً وفقًا للصحيفة، بعد أن فقد مقراته العليا لصناع القرار، ولم يبقَ له سوى فجوات كبيرة جدًّا. وأوضحت الصحيفة أن القصف الإسرائيلي على لبنان سيجبر "حزب الله" على تفعيل دفاعاته الجوية، إذ يمتلك الأخير منظومات مضادة للطائرات، بعضها فتاك للغاية، والأخطر من ذلك منظومة الدفاع الجوي "بانتسير".ويعيش حزب الله حاليًّا وضعًا صعباً وفقًا للصحيفة، بعد أن فقد مقراته العليا لصناع القرار، ولم يبقَ له سوى فجوات كبيرة جدًّا.

مع هذا، تقول الصحيفة إن "حزب الله بعيد كل البعد عن الحماقة، وسيعود إلى اللعبة وسيحاول ردع القوات الجوية الإسرائيلية بأي ثمن".



ومر أسبوع غير مسبوق في الشرق الأوسط، إذ اغتيل الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، كما شهد الحزب خلال شهر أيلول الماضي تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية من نوع "البيجر" والـ"ووكي توكي" واستشهاد عددٍ من قادته.



وبينت الصحيفة أن "حزب الله" يعتقد أنه في معركة برية، ولديه فرصة لهزيمة القوات الإسرائيلية. ووفقًا لهذا المنطق، فإن الحزب يفضل ردع قدرات سلاح الجو الإسرائيلي، لتضطر تل أبيب إلى الدخول في الفخاخ والكمائن البرية التي أعدها "حزب الله".



ورجحت "كالكاليست" أن حزب الله سيفعِّل في المستقبل القريب مزيداً من الأنظمة الدفاعية الجوية المضادة للطائرات لردع قدرات تل أبيب الجوية.

وفي الوقت ذاته، لا يوجد كثير من المعلومات حول قدرات الدفاع الجوي لحزب الله، ولكن يوجد نموذج واحد لمنظومة دفاع جوي مضاد للطائرات روسية الصنع، وهو الأخطر إطلاقًا، وهُرِّب إلى لبنان، ويسمى "بانتسير".



وتستطيع منظومة "بانتسير" بحسب الصحيفة إسقاط المروحيات والطائرات المسيرة بسهولة، وتمتلك مدفعين قويين من عيار 30 ملم، لإطلاق النار بمعدل إجمالي قدره 5000 قذيفة في الدقيقة، وتُوجَّه المدافع تلقائيًّا بوساطة الرادار، وهي قادرة على إصابة الأهداف حتى بالاعتماد على كاميرا ذات تتبع ذكي، ومنظومة "بانتسير" وصلت إلى عبر إيران. (إرم نيوز)