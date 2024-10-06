وصول طائرة مساعدات من المملكة الأردنية الهاشمية تحمل مواد غذائية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 6/10/2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة مساعدات تحمل مواد غذائية مقدّمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية. جرى تسلّم الهبة بحضور ممثل العماد قائد الجيش وممثل عن السفارة الأردنية في لبنان".

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