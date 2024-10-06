عمليات عدة نفذها "الحزب" بعد ظهر اليوم.. اليكم ما استهدفه

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أعلن "حزب الله" بعد ظهر اليوم الاحد، في بيانات منفصلة، استهدافه تجمعات لجنود العدو في عمليات عدّة.وقال في البيان الأول انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الأحد 06-10-2024 تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في خلة شعيب شرقي بلدة بليدا بقذائف ‏المدفعية".وأشار في، بيان آخر، الى انه استهدف عند الساعة 03:40 من بعد ظهر اليوم تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة برعام بصلية صاروخية.ايضاً، اعلن انه استهدف عند الساعة 02:35 من بعد ظهر اليوم، موقع حدب يارين بالاسلحة الصاروخية، مؤكداً انه حقق إصابة مباشرة.وفي بيان رابع، قال: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، شنّنا عند الساعة 01:45 من بعد ظهر يوم الاحد 6-10-2024، هجوماً جوياً ‏بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة (7200) للصيانة والتأهيل جنوب مدينة حيفا ‏وأصابت أهدافها بدقة".‏