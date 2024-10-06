26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المقاصد صيدا: استئناف التعليم ما زال متعذراً
Lebanon 24
06-10-2024
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، في بيان، استمرار إقفال مدارسها (ثانوية المقاصد، عائشة أم المؤمنين، دوحة المقاصد، ثانوية حسام الدين الحريري وأكاديمية محمد زيدان للتنمية والتدريب) "نظراً للتطورات الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية الآثمة، ما يهدد سلامة أبنائنا الطلاب ومعلميهم".
Advertisement
وأعربت الجمعية عن تضامنها "مع أهلنا النازحين من قراهم قسرا"، وتعازيها لعوائل الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. واعتبرت انه "مع تدفق شلال الدماء في أنحاء لبنان، لا سيما في جنوبه الصامد، وعاصمته بيروت، وفي ظل الحرب الهمجية على لبنان، أن ظروف العودة إلى التعليم لم تكتمل بعد، واستئناف الدراسة ما زال متعذراً".
كما أشارت الجمعية الى انها ستصدر لاحقاً بياناً بشأن ظروف وتفاصيل استئناف التدريس وفتح المدارس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
02:00 | 2024-10-06
06/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نساءٌ راقبن "حزب الله".. تقريرٌ مثير ومعلومات مشوّقة!
Lebanon 24
نساءٌ راقبن "حزب الله".. تقريرٌ مثير ومعلومات مشوّقة!
06:38 | 2024-10-06
06/10/2024 06:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "تفجيرات البيجر".. هكذا خرقت إسرائيل "حزب الله"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "تفجيرات البيجر".. هكذا خرقت إسرائيل "حزب الله"!
00:50 | 2024-10-06
06/10/2024 12:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية لا يتحدث عنها "حزب الله"
Lebanon 24
شخصية لا يتحدث عنها "حزب الله"
01:30 | 2024-10-06
06/10/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
12:00 | 2024-10-06
06/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:20 | 2024-10-06
اليونيفيل: من غير المقبول المساس بسلامة قواتنا جنوب لبنان
14:13 | 2024-10-06
تشمل شبكة أنفاق لحزب الله.. الجيش الاسرائيلي ينشر في فيديوهات لاستهدافاته جنوب لبنان
14:11 | 2024-10-06
بيان من بلدية جونية: خيطوا بغير هالمسلّة
14:00 | 2024-10-06
بعد استهداف "المصنع".. هذه أبرز المعابر بين لبنان وسوريا
13:53 | 2024-10-06
في الهرمل وقرى القضاء الحدودية... سماع أصوات انفجارات قوية من داخل الاراضي السورية
13:49 | 2024-10-06
استشهاد رقيب في قوى الأمن متأثرا بجراحه نتيجة غارة على جديدة مرجعيون
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
06/10/2024 21:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
06/10/2024 21:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
06/10/2024 21:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24