المقاصد صيدا: استئناف التعليم ما زال متعذراً

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أعلنت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، في بيان، استمرار إقفال مدارسها (ثانوية المقاصد، عائشة أم المؤمنين، دوحة المقاصد، ثانوية حسام الدين الحريري وأكاديمية محمد زيدان للتنمية والتدريب) "نظراً للتطورات الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية الآثمة، ما يهدد سلامة أبنائنا الطلاب ومعلميهم".وأعربت الجمعية عن تضامنها "مع أهلنا النازحين من قراهم قسرا"، وتعازيها لعوائل الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. واعتبرت انه "مع تدفق شلال الدماء في أنحاء لبنان، لا سيما في جنوبه الصامد، وعاصمته بيروت، وفي ظل الحرب الهمجية على لبنان، أن ظروف العودة إلى التعليم لم تكتمل بعد، واستئناف الدراسة ما زال متعذراً".كما أشارت الجمعية الى انها ستصدر لاحقاً بياناً بشأن ظروف وتفاصيل استئناف التدريس وفتح المدارس.