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لبنان

غراندي: ضربات إسرائيل على لبنان تنتهك "القانون الإنساني الدولي"

Lebanon 24
06-10-2024 | 11:47
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قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن العديد من الضربات على لبنان انتهكت القانون الإنساني الدولي، في إشارة واضحة إلى القصف الإسرائيلي لأجزاء كبيرة من ذلك البلد.

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان المناطق الجنوبية في لبنان، الأحد، إلى إخلاء نحو 25 قرية، بينما استهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية، في غارات وصفت بأنها الأعنف منذ التصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل.
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وطالب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان 25 قرية في جنوب لبنان بالتوجه فورا إلى شمالي نهر الأولي في جبل لبنان، بينما قالت وكالة رويترز إن الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل، وفي وقت مبكر من صباح الأحد، هي الأعنف للعاصمة اللبنانية منذ الشهر الماضي.
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