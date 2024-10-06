جديد اطلاق النار داخل مطرانية مرجعيون.. هذا ما جرى

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أفادت مصادر متابعة لـ"لبنان ٢٤" أنّ إطلاق النار الذي حصل داخل مطرانية مرجعيون للروم الارثوذكس، قام به أحد النازحين وهو مسلح داخل المطرانية ولا صحة لقيام حزب الله بالتهجم على المطرانية كما تم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي.ولفتت المصادر إلى أنه تم توقيف مطلق النار ولا تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادثة.