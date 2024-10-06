26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
استشهاد رقيب في قوى الأمن متأثرا بجراحه نتيجة غارة على جديدة مرجعيون
Lebanon 24
06-10-2024
|
13:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
افادت مندوبة "لبنان24" باستشهاد الرقيب في قوى الأمن الداخلي حبيب ابو مراد من بلدة جديدة مرجعيون، متأثرا بجراحه التي اصيب بها بعد ظهر اليوم، نتيجة غارة من مسيرة على مدخل البلدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
3 شهداء و3 جرحى حصيلة الغارة على جديدة مرجعيون... وقصف اسرائيلي طال هذه البلدات
Lebanon 24
3 شهداء و3 جرحى حصيلة الغارة على جديدة مرجعيون... وقصف اسرائيلي طال هذه البلدات
07/10/2024 03:30:24
07/10/2024 03:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات الانفجارات في سماء دمشق نتيجة مضادات ولا هجمات جديدة (العربية)
Lebanon 24
أصوات الانفجارات في سماء دمشق نتيجة مضادات ولا هجمات جديدة (العربية)
07/10/2024 03:30:24
07/10/2024 03:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة جديدة.. استشهاد مواطن وزوجته وحفيدتهما في غارة على عربصاليم
Lebanon 24
مجزرة جديدة.. استشهاد مواطن وزوجته وحفيدتهما في غارة على عربصاليم
07/10/2024 03:30:24
07/10/2024 03:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استشهاد نصرالله.. قيادات حماس يعززون احتياطاتهم الأمنية
Lebanon 24
بعد استشهاد نصرالله.. قيادات حماس يعززون احتياطاتهم الأمنية
07/10/2024 03:30:24
07/10/2024 03:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد
الأمن
متأثرا
بجراحه
نتيجة
جديدة
مرجعيون
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
02:00 | 2024-10-06
06/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نساءٌ راقبن "حزب الله".. تقريرٌ مثير ومعلومات مشوّقة!
Lebanon 24
نساءٌ راقبن "حزب الله".. تقريرٌ مثير ومعلومات مشوّقة!
06:38 | 2024-10-06
06/10/2024 06:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "تفجيرات البيجر".. هكذا خرقت إسرائيل "حزب الله"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "تفجيرات البيجر".. هكذا خرقت إسرائيل "حزب الله"!
00:50 | 2024-10-06
06/10/2024 12:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية لا يتحدث عنها "حزب الله"
Lebanon 24
شخصية لا يتحدث عنها "حزب الله"
01:30 | 2024-10-06
06/10/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
12:00 | 2024-10-06
06/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:41 | 2024-10-06
المقاومة الإسلامية تقصف قاعدة نيمرا الرئيسية غرب طبريا
16:59 | 2024-10-06
بصلية صاروخية... حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين
16:58 | 2024-10-06
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
16:32 | 2024-10-06
بينهم 3 اطفال.. حصيلة جديدة لغارة القماطية
16:06 | 2024-10-06
بصلية صاروخية.. حزب الله يستهدف مستعمرة يفتاح
16:00 | 2024-10-06
كيف سيتم انتخاب خليفة نصرالله في حزب الله؟ إليكم الآلية والطريقة
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
07/10/2024 03:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
07/10/2024 03:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
07/10/2024 03:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24