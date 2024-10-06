استشهاد رقيب في قوى الأمن متأثرا بجراحه نتيجة غارة على جديدة مرجعيون

افادت مندوبة "لبنان24" باستشهاد الرقيب في قوى الأمن الداخلي حبيب ابو مراد من بلدة جديدة مرجعيون، متأثرا بجراحه التي اصيب بها بعد ظهر اليوم، نتيجة غارة من مسيرة على مدخل البلدة.

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