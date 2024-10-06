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لبنان
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
Lebanon 24
06-10-2024
|
16:58
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شنت الطائرات الحربية إسرائيلية غارات عنيفة مساء الأحد على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفة مناطق في برج البراجنة والحدث وسان تيريز.
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