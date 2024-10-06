26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المقاومة الإسلامية تقصف قاعدة نيمرا الرئيسية غرب طبريا
Lebanon 24
06-10-2024
|
17:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان، فجر الإثنين، البيان الآتي:
"بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
Advertisement
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:05 من منتصف ليل الاثنين 07-10-2024 قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الاثنين 7-10-2024
03 ربيع الثاني 1446 هـ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر أن يستقبلها.. هل تعرضت نانسي عجرم لاعتداء بالضرب من قبل هذا الإعلامي المصري؟ (فيديو)
02:00 | 2024-10-06
06/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نساءٌ راقبن "حزب الله".. تقريرٌ مثير ومعلومات مشوّقة!
Lebanon 24
نساءٌ راقبن "حزب الله".. تقريرٌ مثير ومعلومات مشوّقة!
06:38 | 2024-10-06
06/10/2024 06:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "تفجيرات البيجر".. هكذا خرقت إسرائيل "حزب الله"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "تفجيرات البيجر".. هكذا خرقت إسرائيل "حزب الله"!
00:50 | 2024-10-06
06/10/2024 12:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية لا يتحدث عنها "حزب الله"
Lebanon 24
شخصية لا يتحدث عنها "حزب الله"
01:30 | 2024-10-06
06/10/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
12:00 | 2024-10-06
06/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:10 | 2024-10-06
فرنسا تستعد للدعوة إلى مؤتمر دولي دعما للبنان.. ميقاتي: لتطبيق القرار 1701 كاملاً
22:41 | 2024-10-06
لجنة الطوارئ الحكومية تجتمع اليوم: توزيع المساعدات الدولية مسؤولية السلطات المحلية
22:11 | 2024-10-06
مصير الحراك الرئاسي يتضح هذا الاسبوع وحديث عن بدء البحث بالأسماء
22:12 | 2024-10-06
العام الدراسي انطلق في "التعليم الخاص".. اما "الرسمي" فمؤجل
23:17 | 2024-10-06
فرنسا متشائمة: الصراع قد يتطور إلى درجة لا يمكن احتوائها!
22:50 | 2024-10-06
نقاشات حول النازحين السوريين: تأمين العودة الآمنة وأفكار أخرى
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
07/10/2024 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
07/10/2024 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
07/10/2024 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24