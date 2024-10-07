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لبنان
قوى المعارضة تطلق اليوم رؤية إنقاذية مشتركة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-10-2024
|
01:15
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من المرتقب ان يتضح هذا الاسبوع مصير الحراك المستجد لاخراج الملف الرئاسي من المراوحة التي يشهدها، في ضوء المبادرة الثلاثية التي أطلقها الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي ومعهما السيد وليد جنبلاط. ومن المقرر ان يعقد عدد من نواب قوى المعارضة مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب لطرح "رؤية مشتركة لإنقاذ لبنان من آتون الحرب وتبعاتها وإعادة بناء مؤسسات الدولة".
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وكان جرى اتصال هاتفي قبل يومين بين الرئيس نبيه بري والموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي ثمّن الموقف المتعاون لبري من أجل إنهاء الشغور الرئاسي على قاعدة انتخاب رئيس توافقي للجمهورية.
بري ابدى في حديث صحافي اليوم استعداده التام للدعوة الفورية إلى جلسة انتخابية عندما يتبيّن أنّ في الإمكان تأمين أكثرية 86 صوتاً لأي اسم"، مشيرا ردا على سؤال الى انه لعلّه يجري التوافق على انتخاب سليمان فرنجية.
اضاف: "ليس على علمي أنّ توازنات المجلس النيابي تغيّرت، أو أنّ أحجام الكتل النيابية تبدّلت، بالتالي لا يملك أي طرف غالبية تسمح له لوحده بأن يقرّر هوية الرئيس، ولذلك ندعو إلى التوافق".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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