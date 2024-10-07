"التيار" ينسق من اجل النازحين

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بالرغم من البرودة السياسية التي يتعامل بها "التيار الوطني الحر" منذ اسبوعين بالتوازي مع التصعيد الاسرائيلي العسكري في لبنان، الا انه يحاول القيام بتعديل سلوكه المرتبط بالنازحين.وبحسب مصادر مطلعة فإن التيار يحاول التنسيق مع "حزب الله" بشكل كامل وذلك لتأمين المساعدات المعيشية للنازحين في "المناطق المسيحية" من دون ان يكون للحزب اي علاقة مباشرة.وترى المصادر ان "الحزب" سيتجاوب قدر الامكان وسيقوم بدعم الاحزاب وتحديدا الاحزاب الحليفة من اجل تأمين الحد الادنى من الصمود للنازحين في مختلف المناطق اللبنانية.