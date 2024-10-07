Advertisement

لبنان

"التيار" ينسق من اجل النازحين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-10-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1258304-638638873967147394.jpg
Doc-P-1258304-638638873967147394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بالرغم من البرودة السياسية التي يتعامل بها "التيار الوطني الحر" منذ اسبوعين بالتوازي مع التصعيد الاسرائيلي العسكري في لبنان، الا انه يحاول القيام بتعديل سلوكه المرتبط بالنازحين.
وبحسب مصادر مطلعة فإن التيار يحاول التنسيق مع "حزب الله" بشكل كامل وذلك لتأمين المساعدات المعيشية للنازحين في "المناطق المسيحية" من دون ان يكون للحزب اي علاقة مباشرة.
Advertisement
وترى المصادر ان "الحزب" سيتجاوب قدر الامكان وسيقوم بدعم الاحزاب وتحديدا الاحزاب الحليفة من اجل تأمين الحد الادنى من الصمود للنازحين في مختلف المناطق اللبنانية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:40 | 2024-10-07
06:46 | 2024-10-07
06:44 | 2024-10-07
06:42 | 2024-10-07
06:38 | 2024-10-07
06:35 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24