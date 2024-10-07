تهافت على حليب الأطفال

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يتهافت المواطنون على الصيدليات لشراء حليب الأطفال، خوفاً من انقطاعه مع زيادة تهديدات العدوّ الإسرائيليّ وإعلانه أنّه فرض حصاراً عسكريّاً على لبنان.وقد شهدت صيدليات زحمة غير مسبوقة لشراء حليب الأطفال، بينما لم يعدّ مُتوفّراً في البعض منها.