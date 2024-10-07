ما حقيقة خروج مستشفى السان تريز عن الخدمة؟

قال مصدرٌ مسؤول في مستشفى السان تريز لـ"لبنان24" إنّ المستشفى يعمل بشكلٍ طبيعي ولا صحة لخروجه عن الخدمة إطلاقاً.

وأوضح المصدر أن خدمات المستشفى الطبيّة مُستمرة رغم القصف الإسرائيليّ على الضاحية الجنوبية وأطرافها، وأضاف: "مستمرون بتقديم خدماتنا للمرضى ولن نُقصر في ذلك أبداً".

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وخلال وقتٍ سابق، انتشرت أنباء تفيد بأن المستشفى المذكور قد خرج عن الخدمة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت محيطه.

وكان القصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية مؤخراً تركز على منطقتي برج البراجنة، المريجة، ما خلّف دماراً كبيراً في المباني.