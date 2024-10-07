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لبنان

أهالي قرى قضاءي صور وبنت جبيل ناشدوا تأمين المازوت لأماكن بث الانترنت والاتصالات

Lebanon 24
07-10-2024 | 03:59
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كرر اهالي قرى ومدن قضاءي صور وبنت جبيل مناشدة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، "السعي سريعا لتأمين مادة المازوت لأماكن بث الانترنت والهاتف الخليوي والارضي، لان الاتصالات باتت شبه منقطعة وهذا يزيد معاناة الاهالي المقيمين".
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