مؤتمر صحافي لوزير الصحة عصرًا

يعقد وزير الصحة العامة فراس الابيض مؤتمرا صحافيا عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، في المستودع االمركزي للدواء في الكرنتينا، يتناول فيه تفاصيل استلام وتوزيع الهبات والمساعدات الطبية التي تتلقاها وزارة الصحة العامة من الدول الشقيقة والصديقة، وسيعرض الآلية الممكننة التي تم استحداثها لتنظيم عملية الإستلام والتوزيع بما يضمن الشفافية وحسن الإدارة وضمان عدالة التوزيع على المستشفيات والمراكز الصحية المربوطة بمراكز الايواء في المناطق اللبنانية المختلفة.

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