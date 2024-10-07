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لبنان

مركز دار الفتوى الصحي قدم الرعاية الطبية لمئات النازحين

Lebanon 24
07-10-2024 | 04:24
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اعلن المركز الصحي العام التابع لدار الفتوى، في بيان انه و بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والمنظمات الدولية، الرعاية الصحية الأولية  لمئات النازحين داخل مراكز الإيواء في المدارس الرسمية في منطقة عائشة بكار، وكلف أطباء وممرضات متخصصين لإجراء فحوصات ومعاينات للأطفال وللأسر وتوجيه إرشادات صحية لمعالجة أي طارئ.
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ووزع المركز الأدوية الضرورية مجانا. كما خصص المركز فريق عمل من الجسم التمريضي للكشف الدائم على صحة النازحين وتقديم كل ما يحتاجونه طبيا، من صور شعاعية ومخبرية وأدوية واستشارات طبية وخدمات إنسانية ويبقى المركز في حالة جهوزية دائمة لمواكبة التطورات.

 
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