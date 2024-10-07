قوى الأمن نعت المعاون حبيب أبو مراد.. استشهد في غارة إسرائيليّة

صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

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تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المعاون حبيب ابو مراد، الذي استشهد بتاريخ 6-10-2024، جراء استهداف العدوان الإسرائيلي جديدة مرجعيون بغارة.فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:الرتبة والاسم والشهرة: رقيب أول حبيب ابو مراد.تاريخ الولادة ومكانها: 23-7-1991 الجديدة /مرجعيون.الوضع العائلي: أعزب.دخل السلك بتاريخ 19/06/2011 وتدرج في الرتب حتى رتبة رقيب أول.رقي إلى رتبة معاون بعد الاستشهاد.خدم في: معهد قوى الأمن الداخلي – القوى السيّارة / فوج السيار الثاني - مفرزة بيروت القضائية - القوى السيّارة / فوج السيار الأول – مفرزة استقصاء الجنوب – مخفر راشيا الفخار.منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.منح التنويهات التالية:تنويه خطي عدد /1/ من وزير الداخلية والبلديات.