Advertisement

لبنان

قوى الأمن نعت المعاون حبيب أبو مراد.. استشهد في غارة إسرائيليّة

Lebanon 24
07-10-2024 | 05:17
A-
A+
Doc-P-1258461-638639003925242007.jpg
Doc-P-1258461-638639003925242007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:
تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المعاون حبيب ابو مراد، الذي استشهد بتاريخ 6-10-2024، جراء استهداف العدوان الإسرائيلي جديدة مرجعيون بغارة.
Advertisement
فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:
الرتبة والاسم والشهرة: رقيب أول حبيب ابو مراد.
تاريخ الولادة ومكانها: 23-7-1991 الجديدة /مرجعيون.
الوضع العائلي: أعزب.
دخل السلك بتاريخ 19/06/2011 وتدرج في الرتب حتى رتبة رقيب أول.
رقي إلى رتبة معاون بعد الاستشهاد.
خدم في: معهد قوى الأمن الداخلي – القوى السيّارة / فوج السيار الثاني - مفرزة بيروت القضائية - القوى السيّارة / فوج السيار الأول – مفرزة استقصاء الجنوب – مخفر راشيا الفخار.
منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.
منح التنويهات التالية:
تنويه خطي عدد /1/ من وزير الداخلية والبلديات.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:28 | 2024-10-07
10:24 | 2024-10-07
10:12 | 2024-10-07
10:04 | 2024-10-07
10:01 | 2024-10-07
10:00 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24