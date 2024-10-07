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لبنان

عقيص: للاستمرار في نهج الحكومة

Lebanon 24
07-10-2024 | 07:04
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 أشار عضو تكتل"الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص في حديث الى اذاعة"لبنان الحر"  الى ان "الملفت انه في الوقت الذي وصل فيه وزير خارجية إيران الى لبنان الذي يعتبر نفسه المفوض السامي حيث أصدر امر عمليات للحكومة اللبنانية وللمقاومة، كانت الولايات المتحدة تفرج عن مليارات الدولارات المحجوزة لمصلحة إيران، ما يدل على ان ما تريده إيران لنفسها غير مرتبط بما تقرره في الصراعات التي تفتحها في الأقاليم".
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وقال عقيص: "انطلاقا من هنا نطالب بصحوة داخلية برفض السياسية الإيرانية وبالتالي إلغاء اثار زيارة وزير الخارجية الإيراني والاستمرار بنفس النهج للحكومة، بغض النظر عن موقفنا منها أي بفصل المسارات ووقف النار وانتخاب رئيس وتطبيق القرارات الدولية".

وعن الاجتماع الذي حصل بين الرئيس نبيه بري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط أكد ان "القرار بانتخاب رئيس للجمهورية ب 86 صوتًا هو تعديل للدستور".

وشدد عقيص على "اننا اليوم نمر بلحظة تاريخية حيث يجب على الدولة اللبنانية بما تبقى لها من شرعية ان تطلب بثبات وقف النار  وتقول اننا ملتزمون بتطبيق كامل للقرارات الدولية. ولكن أمس لفت الرئيس نجيب ميقاتي الى انه ليس هو من بدأ بأطلاق النار لكي يوقفها، ما يوحي بان القرار ليس بيده وليس مفوض من حزب الله لإكمال مبادرته، وهنا مربض الفرس حيث يجب ان يكون الضغط كبير على حزب الله وبما تبقى له من قياداته لإعطاء الضوء الأخضر للحكومة بان تكمل بمبادرتها".

 
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