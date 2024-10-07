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لبنان

بارو: الاقتراح الفرنسي الأميركي لوقف إطلاق النار في لبنان لا يزال مطروحا

Lebanon 24
07-10-2024 | 09:02
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن "الاقتراح الفرنسي الأميركي لوقف إطلاق النار في لبنان لا يزال مطروحا".
 
وأضاف: "حزب الله يتحمل مسؤولية كبيرة بالحرب في لبنان".
 
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وأكد أن "القوة وحدها لا تكفي لضمان أمن إسرائيل". 
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