بارو: الاقتراح الفرنسي الأميركي لوقف إطلاق النار في لبنان لا يزال مطروحا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن "الاقتراح الفرنسي الأميركي لوقف إطلاق النار في لبنان لا يزال مطروحا".

وأضاف: "حزب الله يتحمل مسؤولية كبيرة بالحرب في لبنان".

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وأكد أن "القوة وحدها لا تكفي لضمان أمن إسرائيل".