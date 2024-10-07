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لبنان

بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.. وصول مساعدات من بريطانيا إلى بيروت

Lebanon 24
07-10-2024 | 10:24
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أعلنت السفارة البريطانية انه "وصلت امس الاحد  الى مطار بيروت الدولي  المساعدات البريطانية لمساعدة المتضررين من الصراع القائم في لبنان، وهي عبارة عن امدادات طبية طارئة وجزء من المساعدات الإنسانية بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني التي أعلنا عنها سابقاَ. 
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وقامت منظمة اليونيسيف بتسليم الإمدادات الطبية الطارئة إلى وزارة الصحة العامة اللبنانية في حضور وزير الصحة فراس الابيض. 

ستدعم هذه الامدادات المستشفيات والمراكز الصحية وفرق الاستجابة الأوّلية في جميع أنحاء لبنان، مما يضمن حصول العائلات والأطفال، مما يضمن حصول العائلات والاطفال على الرعاية المنقذة للحياة التي يحتاجونها". 

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