حدث غير عادي عند الحدود الجنوبية.. طائرات شراعية في السماء!

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتسلل طائرات شراعية في سماء الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان.





وذكرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية ان إسرائيل طلبت من سكان في الشمال التزام بيوتهم.

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بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب التقارير عن تسلّل جوي إلى الشمال من لبنان لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني".

كما ان شبكة "سكاي نيوز" الاخبارية نقلت عن مصادر إسرائيلية ان "الطائرات الشراعية في شمال البلاد تابعة للجيش الإسرائيلي".