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لبنان

عن حركة النزوح من لبنان إلى سوريا.. اليكم ما قاله مولوي

Lebanon 24
07-10-2024 | 12:16
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أشار وزير الداخلية بسام مولوي، اليوم الاثنين، الى ان "أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا اثر الحرب"، مؤكداً أن "القوى الأمنية تواكب حركة النازحين".

ولفت مولوي في حديث لـ"العربية" الى ان "هناك نحو 900 مركز نزوح في لبنان وان أكثر من مليون شخص نزحوا من أماكنهم".
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واكد اننا " نسيطر على كل المعابر الحدودية الرسمية ونراقب أماكن النزوح للحفاظ على الأمن"، لافتاً الى انه "لم تسجل أي مشاكل أمنية أثناء عمليات النزوح".

وأكد مولوي أيضاً ان "كل أجهزة الدولة جاهزة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

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