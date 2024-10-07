غارات عنيفة تطال الضاحية.. مكان معروف تمّ استهدافه

شن العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت المعلومات أن الغارات طالت بشكلٍ كبير محيط ملعب الراية في قلب الضاحية، وقد شوهدت أعمدة الدخان ترتفع في سماء المكان.

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وخلال ساعات ما بعد الظهر، أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه "ضربة مستهدفة" للضاحية الجنوبية لبيروت، وقد شوهدَ عمود من الدخان الكثيف يتصاعد في المنطقة.



المعلومات متضاربة وغير مؤكدة بشأن المستهدف في الغارة، بينما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الضربة استهدفت قيادياً عسكرياً في حزب الله، في حين نقلت وسائل إعلام عن مواقع إسرائيلية مزاعم تقول إن المستهدف في الضربة هو نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم.