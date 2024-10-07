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لبنان

جنبلاط: لعدم ربط جبهة لبنان بجبهة غزة

Lebanon 24
07-10-2024 | 14:34
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أشار رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، مساء اليوم، الى ان "المواطن اللبناني في الجنوب عرضة للتهجير والاستباحة، لذلك يجب تطبيق القرار 1701 و1559 وبعدها نتحدث عن الاستراتيجية الدفاعية وموضوع سلاح حزب الله".
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وأوضح جنبلاط، في حديث تلفزيوني، أنه "عندما اجتمعت عند رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وضعنا أسساً لإمكانية الوصول إلى حل أو تسوية في الداخل وتطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش في الجنوب".

وتابع: "البيان الذي صدر عن الاجتماع الثلاثي في عين التينة كان واضحاً لناحية وقف إطلاق نار وعدم ربط جبهة غزة بجبهة لبنان والذهاب نحو انتخابات رئاسية وسمحت لنفسي في الاجتماع اليوم بالقول إننا لسنا بحاجة إلى دروس في المواجهة من أي جهة".

وأكمل: "لا يستطيع وزير الخارجية الايراني أن يعطينا دروسا في المواجهة والكلام الذي صدر عن اللقاء الثلاثي واضح ومجلس النواب هو الذي يُقرر".
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