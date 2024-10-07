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لبنان

من لبنان.. صواريخ تضربُ تل أبيب!

Lebanon 24
07-10-2024 | 16:28
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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، عن دوي انفجارات قويّة في منطقة غوش دان، وذلك عقب رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه وسط إسرائيل وتحديداً تل أبيب الكُبرى.
 
وفي ظل ذلك، دوّت صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات الإسرائيلية من بينها هرتسليا، رمات هشارون، رعنانا وغيرها وسط حديث عن سقوط صاروخ في تل أبيب.
 
من جهتها، قالت تقارير إسرائيلية أخرى إن الطائرات القادمة إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي تُحلق في السّماء بانتظار إذن الهبوط بعد إطلاق صواريخ من لبنان.
 
وتأتي هذه الأحداث في ظل تصعيد العدو الإسرائيلي لهجماته ضد لبنان، وآخرها كان على الضاحية الجنوبية لبيروت حيث تم استهدافها أكثر من مرة هذا المساء.
 
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