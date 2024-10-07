من لبنان.. صواريخ تضربُ تل أبيب!

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، عن دوي انفجارات قويّة في منطقة غوش دان، وذلك عقب رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه وسط إسرائيل وتحديداً تل أبيب الكُبرى.

وفي ظل ذلك، دوّت صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات الإسرائيلية من بينها هرتسليا، رمات هشارون، رعنانا وغيرها وسط حديث عن سقوط صاروخ في تل أبيب.

من جهتها، قالت تقارير إسرائيلية أخرى إن الطائرات القادمة إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي تُحلق في السّماء بانتظار إذن الهبوط بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تصعيد العدو الإسرائيلي لهجماته ضد لبنان، وآخرها كان على الضاحية الجنوبية لبيروت حيث تم استهدافها أكثر من مرة هذا المساء.

بالفيديو| صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان تدك تل ابيب#قناة_الغدير_الخبر_في_لحظات pic.twitter.com/7DMch82Ul1 — قناة الغدير (@alghadeer_tv) October 7, 2024 Advertisement