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لبنان

بنداء "لبيك يا نصرالله".. عملية جديدة لـ "الحزب" تستهدف تل أبيب

Lebanon 24
07-10-2024 | 17:06
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أعلن حزب الله في بيان، مساء الاثنين، عن إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب".
 
 
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وفي بيان له، قال الحزب إن "هذه العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي".
 
 
وأكد الحزب أنه تم تنفيذ العملية بنداء "لبيك يا نصرالله"، مشيراً إلى أنّ "المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه، ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه".
 

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