Advertisement

لبنان

سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من البلدات الجنوبية صباحًا... وقصف اسرائيلي متواصل

Lebanon 24
08-10-2024 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1258828-638639722159474913.png
Doc-P-1258828-638639722159474913.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغار الطيران الحربي المعادي فجرًا على بلدات صريفا وارزون وعلما الشعب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وتواصل القصف المدفعي على اطراف الناقورة وعلما الشعب والضهيرة تزامنا مع حملات تمشيط باتجاه المنطقة نفسها.
Advertisement
 
كما شنّ الطيران الحربي المعادي، صباح اليوم، جولة جديدة من الغارات على عدد من الاماكن وبلدات في قضاء صور، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
وتعرضت بلدة عربصاليم فجرا، لغارة جوية معادية.
 
وشنّ العدو الاسرائيلي غارة على كفرشوبا وعلى بلدة الخيام وعلى بلدتي الناقورة وعلما الشعب.
 
واستهدفت غارة اسرائيلية منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية.
 
الى ذلك، أدى العدوان الجوي الذي تعرضت له بلدة الدوير ليلا، الى تدمير مبنى سكني مؤلف من ثلاث طبقات ومن ضمنه "ميني ماركت"، في حي المرج في البلدة.

وتسببت الغارة بأضرار كبيرة في المنازل والمحال المجاورة والسيارات.
 
وأغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة ارزون، والمعلومات تشير الى وقوع اصابات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:35 | 2024-10-08
09:01 | 2024-10-08
08:58 | 2024-10-08
08:57 | 2024-10-08
08:31 | 2024-10-08
08:27 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24