سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من البلدات الجنوبية صباحًا... وقصف اسرائيلي متواصل

أغار الطيران الحربي المعادي فجرًا على بلدات صريفا وارزون وعلما الشعب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وتواصل القصف المدفعي على اطراف الناقورة وعلما الشعب والضهيرة تزامنا مع حملات تمشيط باتجاه المنطقة نفسها.

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كما شنّ الطيران الحربي المعادي، صباح اليوم، جولة جديدة من الغارات على عدد من الاماكن وبلدات في قضاء صور، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وتعرضت بلدة عربصاليم فجرا، لغارة جوية معادية.

وشنّ العدو الاسرائيلي غارة على كفرشوبا وعلى بلدة الخيام وعلى بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

واستهدفت غارة اسرائيلية منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية.

الى ذلك، أدى العدوان الجوي الذي تعرضت له بلدة الدوير ليلا، الى تدمير مبنى سكني مؤلف من ثلاث طبقات ومن ضمنه "ميني ماركت"، في حي المرج في البلدة.



وتسببت الغارة بأضرار كبيرة في المنازل والمحال المجاورة والسيارات.

وأغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة ارزون، والمعلومات تشير الى وقوع اصابات.