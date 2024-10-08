جهة دولية تنصح المرشح الرئاسي: تحرّك بقوة

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قال مصدر إستشاري إن جهة دولية معنية بالشأن اللبناني وتحمل مبادرة رئاسية تجول بها منذ سنة على الأقل، طلبت من أحد المرشحين المحتملين للرئاسة والمقرّبين منها، القيام بحراك معين على الساحة السياسية من خلال تظهير مواقفه من عدد كبير من الملفات، لكون الابتعاد عن الساحة السياسية والصمت في هذه الفترة غير مفيد في السباق الرئاسي.ومن هذا المنطلق كثّف هذا المرشح اطلالاته الاعلامية إعلامية مكثفة مبديا رأيه في مختلف الملفات السياسية الحساسة، حتى أنه أصبح حريصا على توزيع أخبار مواقفه السياسية بعكس الفترة السابقة الذي كان ينتظر فيها في الظل، ويعتبر أن الإجماع عليه لمنصب الرئيس يأتي من خلال صمته وإبتعاده عن الملفات الخلافية والأساسية.