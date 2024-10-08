Advertisement

لبنان

جهة دولية تنصح المرشح الرئاسي: تحرّك بقوة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-10-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1258832-638639723189623971.jpg
Doc-P-1258832-638639723189623971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر إستشاري إن جهة دولية معنية بالشأن اللبناني وتحمل مبادرة رئاسية تجول بها منذ سنة على الأقل، طلبت من أحد المرشحين المحتملين للرئاسة والمقرّبين منها، القيام بحراك معين على الساحة السياسية من خلال تظهير مواقفه من عدد كبير من الملفات، لكون الابتعاد  عن الساحة السياسية والصمت في هذه الفترة غير مفيد في السباق الرئاسي.
Advertisement
ومن هذا المنطلق كثّف هذا المرشح اطلالاته الاعلامية إعلامية مكثفة مبديا رأيه في مختلف الملفات السياسية الحساسة، حتى أنه أصبح حريصا على توزيع أخبار مواقفه السياسية بعكس الفترة السابقة الذي كان ينتظر فيها في الظل، ويعتبر أن الإجماع عليه لمنصب الرئيس يأتي من خلال صمته وإبتعاده عن الملفات الخلافية والأساسية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:35 | 2024-10-08
09:01 | 2024-10-08
08:58 | 2024-10-08
08:57 | 2024-10-08
08:31 | 2024-10-08
08:27 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24