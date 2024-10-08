المسار التمويني بخير ولا حصار

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لفت مصدر وزاري مطلع على الوضعية الإقتصادية والمعيشية في لبنان في ظل العدوان الاسرائيلي، الى أن المسار التمويني لكافة قطاعات المواد الأولية الحيوية، الغذائية والتشغيلية لا يزال بخير، والإستيراد طبيعي من دون أي تغيير في حركة السفن كون مرفأي بيروت وطرابلس يعملان بشكلٍ طبيعي.اضاف المصدر أن الشركات التجارية العالمية لا تزال حتى الساعة تتفاعل مع الداخل اللبناني، وكأن لديها ضمانات دولية بأن لا حصار على الشعب اللبناني، وهذا الرأي عززته الحكومة من خلال حراكها الدبلوماسي والإتصالات المكوكية الدولية التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.