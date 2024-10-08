وسط الحرب.. هذا ما طلبه الحريري

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عُلم أنَّ تيار "المستقبل" كثف أنشطته الداخلية والاجتماعية لمساعدة نازحي الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت في مختلف المناطق اللبنانية التي تضم مراكز الإيواء .وأشارت المصادر إلى أن التيار يتعاون مع مختلف الأطراف الأخرى، كما أنهُ بادر أيضاً إلى استقدام متطوّعين إضافيين لتعزيز فرقه الموزعة على المدارس.وأوضحت المصادر أنّ هذا الأمر يأتي بمواكبة من القيادة المركزية للتيار وأيضاً من الجهات الأساسية الفاعلة فيه بإيعاز أساسي من الرئيس سعد الحريري.