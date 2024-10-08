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لبنان

وسط الحرب.. هذا ما طلبه الحريري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-10-2024 | 02:15
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عُلم أنَّ تيار "المستقبل" كثف أنشطته الداخلية والاجتماعية لمساعدة نازحي الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت في مختلف المناطق اللبنانية التي تضم مراكز الإيواء .
وأشارت المصادر إلى أن التيار يتعاون مع مختلف الأطراف الأخرى، كما أنهُ بادر أيضاً إلى استقدام متطوّعين إضافيين لتعزيز فرقه الموزعة على المدارس.
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وأوضحت المصادر أنّ هذا الأمر يأتي بمواكبة من القيادة المركزية للتيار وأيضاً من الجهات الأساسية الفاعلة فيه بإيعاز أساسي من الرئيس سعد الحريري.

المصدر: لبنان 24

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