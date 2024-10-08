ارتفاع في اسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 10 ألاف ليرة، والمازوت 8 ألاف ليرة والغاز 24 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.433.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.473.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.319.000 ليرة لبنانيةالغاز: 944.000 ليرة لبنانية