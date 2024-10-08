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لبنان

غارة اسرائيلية على ارزون.. وسقوط اصابات (صور)

Lebanon 24
08-10-2024 | 02:17
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شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات صباح اليوم مستهدفا بلدتي ارزون جنوب لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24"
وأشارت المعلومات الاولية الى وقوع عدد من الاصابات في بلدة ارزون.
 
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