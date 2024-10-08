لا أوجيرو في العمروسية!

أفادت "أوجيرو" على حسابها على منصة "إكس"، عن عطل طرأ على سنترال العمروسية، ما أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وأوضحت أن فرقها ستعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة، "فور توافر الموافقات الأمنيّة اللازمة". (الوكالة الوطنية للإعلام)

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