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لبنان

بعد ظهور رموز على شاشات الهواتف… وزارة الإتصالات: لا داعي للقلق

Lebanon 24
08-10-2024 | 02:47
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أصدرت وزارة الاتصالات بياناً طمأنت فيه كل مستخدمي الاتصالات الخليوية أن الرموز التي قد تظهر على شاشات هواتفهم الخليوية إلى جانب اسم شبكتي شركتي الاتصالات الخليوية تاتش وألفا، لا تدعو البتة للقلق من أي اختراق لهواتفهم.
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ذلك ان كل من رمز 05 415 و رمز 08 415 يعودان إلى شبكات معروفة في لبنان، فيما رمز 30 280  الذي قد يظهر على شاشة الهاتف من حين إلى آخر فيعود إلى شبكة خاصة قبرصية لا يمكن الولوج إليها. 

وعليه تؤكد وزارة الاتصالات أن لا خطر على خطوط المستخدمين ولا على شبكتي الاتصالات الخليوية.
 
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