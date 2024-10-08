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لبنان
ميقاتي يلتقي وفدا من الهيئات الاقتصادية ووزير العمل
Lebanon 24
08-10-2024
|
03:22
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يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء في السرايا مع وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بعدما كان اجتمع مع وزير العمل مصطفى بيرم.
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Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي
وزير
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