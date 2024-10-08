ميقاتي يلتقي وفدا من الهيئات الاقتصادية ووزير العمل

يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء في السرايا مع وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بعدما كان اجتمع مع وزير العمل مصطفى بيرم.

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