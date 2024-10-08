راجي السعد ومروان حمادة التقيا الراعي: لفصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة

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اكد النائب راجي السعد بعد لقائه والنائب مروان حماده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ان "الزيارة لاطلاع غبطته على الإتصالات والمشاورات الجارية".اضاف:" ندعو كلقاء ديمقراطي إلى وقف الحرب وفصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة، ونطالب كواجب وطني بانتخاب رئيس وتطبيق القرارات الدولية".