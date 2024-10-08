"أوتيل ديو" تنعي رئيس قسم أمراض الدم والأورام د. فادي نصر

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نعت إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي الدكتور فادي نصر بعد صراع مع المرض، وجاء في النعي الآتي:"بحزن عميق لا يُمكن وصفه، نودعك يا عزيزنا البروفسور فادي نصر، رئيس قسم أمراض الدم والأورام، وإحدى الركائز الأساسية لمستشفانا. لطالما عرفك الجميع بقلبك الكبير وابتسامتك الدائمة، التي نقلت الأمل والشجاعة للكثير من المرضى.ستفتقد ممرات قسمك خطواتك السريعة المتجهة نحو كل غرفة مريض. سيحتفظ الممرضون وطلاب الطب والمقيمون والمتدربون في ذاكرتهم بتفانيك الاستثنائي والمميز، إذ كانت مهنة الطبّ بالنسبة إليك أكثر من مهنة، بل كانت حقًا رسالة نبيلة. سيتذكّر زملاؤك حكمتك، ورحمتك، وعمق التزامك، وستشعر عائلة أوتيل ديو دو فرانس بفراغ كبير من دون ابتسامتك وكلماتك الملهمة التي كانت تضيء كل لقاء.ستتذكّر جمعيات مكافحة السرطان دعمك الثابت، فقد كنت دائمًا حاضرًا للدفاع عن كل قضية في هذا النضال الأساسي.سيفتقد لبنان محاربًا لا يملّ عن الدفاع عن حقوق المرضى المصابين بالسرطان، خاصةً في الأوقات الصعبة التي يمرّ بها بلدنا خلال السنوات الأخيرة. لقد حاربت مرض السرطان من أجلهم، وحاربته معهم... حتى آخر نفس. لترقد روحك في سلام الرب، وليبقَ إرثك محفورًا إلى الأبد في قلوب عائلتك".