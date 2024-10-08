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لبنان

في صور.. غارة إسرائيلية بالقرب من مستشفى أثناء نقل جنازة

Lebanon 24
08-10-2024 | 06:40
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نفذ العدو الإسرائيلي غارة قرب مستشفى جيرام في صور لم تسفر عن اصابات، إلا أن المكان لا يزال تحت مسح فرق الانقاذ.

تجدر الإشارة إلى أن الغارة نفذت أثناء قيام فريق الاسعاف في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي "الرمادية" بنقل جنازة من مستشفى حيرام، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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