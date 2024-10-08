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لبنان

كيف علّقت نجاة صليبا على احتمال استخدام إسرائيل لليورانيوم المنضب في لبنان؟

Lebanon 24
08-10-2024 | 06:43
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 أعلنت النائب نجاة عون صليبا أنها "تواصلت مع المجلس الوطني للبحوث العلمية بشأن الأسلحة المستخدمة في العدوان الاسرائيلي على لبنان"، مشيرة إلى أنه "لم تصدر بعد نتائج التحاليل المتعلقة بوجود اليورانيوم المنضب في هذه الأسلحة".
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وأضافت في حديث لاذاعة "سبوتنيك" أنه "حتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة حول استخدام اليورانيوم المنضب قبل صدور نتائج التحاليل".

وأكدت صليبا أن "اليورانيوم المنضب هو منتج ثانوي من اليورانيوم المخصب، حيث يمتاز بإشعاعات أقل مقارنة بالنوع الآخر، ويستخدم عادة كمعدن ثقيل نظرا لثقل وزنه". 

وأوضحت أن "هناك احتمالا لاستخدام هذه المواد في قصف المناطق اللبنانية"، محذرة من أن "اليورانيوم المنضب لا يخترق جلد الإنسان، لكن استنشاقه قد يؤثر على الأعضاء الداخلية".

وفي ما يتعلق بالقنابل الفوسفورية، أكدت صليبا أنها "استخدمت بكثافة في مناطق الجنوب، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر". وقالت:"أي رماد متبق قد يكون ساما، لذلك يجب الانتباه لتجنب استنشاق هذه المواد".
 
كما أوصت المواطنين "باستخدام الكمامات الخاصة والنظارات الشمسية عند التعامل مع أي بقايا أو رماد"، مشددة على "ضرورة عدم تنظيف هذه المواد إلا بالمياه لتجنب أي تلوث إضافي"، داعية إلى "ضرورة الالتزام بتدابير السلامة والحذر لحماية المجتمع من المخاطر الصحية المحتملة".
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